Гянджинские врачи забыли ножницы в животе Оруджевой фото
Вопиющий случай врачебной халатности и ошибки произошел в Гяндже. Во время оперирования Лалазар Оруджевой 1953 года рождения врачи забыли у нее в теле ножницы, сообщает Baku.ws.
Инцидент произошел еще летом прошлого года, когда в Гянджинской городской больнице скорой помощи женщине был удален желчный пузырь. Спустя некоторое время состояние женщины начало только ухудшаться.
По настоянию родственников в декабре прошлого года женщина была осмотрена в одной из частных клиник, где у нее обнаружили инородное тело в области живота (хирургические ножницы).
По словам Лалазар Оруджевой, врачи срочно прооперировали ее и извлекли из тела забытые хирургические ножницы.
Данную информацию журналистам прокомментировал и заместитель главрача Гянджинской больницы неотложной медицинской помощи Эльшад Аскеров.
«Мы проинформированы о случившемся. Участвовавшие в операции врачи уже наказаны. Им сделан выговор. Помимо этого, мы постоянно следим за состоянием пациентки. Ее лечение продолжается», - сказал он.