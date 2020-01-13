Вопиющий случай врачебной халатности и ошибки произошел в Гяндже. Во время оперирования Лалазар Оруджевой 1953 года рождения врачи забыли у нее в теле ножницы, сообщает Baku.ws.

Инцидент произошел еще летом прошлого года, когда в Гянджинской городской больнице скорой помощи женщине был удален желчный пузырь. Спустя некоторое время состояние женщины начало только ухудшаться.

По настоянию родственников в декабре прошлого года женщина была осмотрена в одной из частных клиник, где у нее обнаружили инородное тело в области живота (хирургические ножницы).