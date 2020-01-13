Эрдоган: Турция готова преподать должный урок Хафтару

Анкара внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Хафтара, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития итоги переговоров по Ливии в Москве, сообщает Anadolu.

«Если удары по позициям союзников признанных властей Ливии возобновятся, Турция будет готова преподать должный урок Хафтару», - подчеркнул Эрдоган, отметив, что Турция четко соблюдает все обязательства, что было продемонстрировано накануне на переговорах.

«Представители официальных властей Ливии заняли конструктивную позицию в вопросе перемирия. Однако Хафтар вновь прибег к обману и отказался подписывать документ. Вначале он якобы взял отсрочку, а затем попросту сбежал из Москвы», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что участники берлинской конференции по Ливии обсудят позицию Хафтара.