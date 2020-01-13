В Петербурге похитили азербайджанца
На севере Петербурга похитили азербайджанца, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Согласно информации, вечером 13 января к правоохранителям обратился уроженец Азербайджана. По словам мужчины, накануне около 18 часов у дома 23 по проспекту Просвещения пятеро неизвестных насильно посадили его в неустановленный микроавтобус и одели шапку на лицо.
Жертву привезли в какой-то заброшенный дом, где избили, требовали деньги, забрали два мобильных телефона. Приезжего отпустили, предупредив, чтобы не обращался в полицию.
Мужчина не послушался: поймал такси и доехал до ближайшего отдела полиции в городе Ломоносове.
Заявление о похищении и вымогательстве проверяет полиция Петродворцового района.