В Петербурге похитили азербайджанца

На севере Петербурга похитили азербайджанца, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Согласно информации, вечером 13 января к правоохранителям обратился уроженец Азербайджана. По словам мужчины, накануне около 18 часов у дома 23 по проспекту Просвещения пятеро неизвестных насильно посадили его в неустановленный микроавтобус и одели шапку на лицо.

Жертву привезли в какой-то заброшенный дом, где избили, требовали деньги, забрали два мобильных телефона. Приезжего отпустили, предупредив, чтобы не обращался в полицию.

Мужчина не послушался: поймал такси и доехал до ближайшего отдела полиции в городе Ломоносове.

Заявление о похищении и вымогательстве проверяет полиция Петродворцового района.