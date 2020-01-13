Эрдоган о ситуации в Ливии: Теперь очередь за Путиным

Анкара уже внесла свою лепту в нормализацию обстановки в Ливии, а теперь то же предстоит сделать президенту РФ Владимиру Путину, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Турция внесла вклад в Ливии, теперь очередь за Путиным", - цитирует американское агентство турецкого лидера.

Также Эрдоган заявил, что к переговорному процессу по Ливии стоит подключить Тунис и Катар.

Ранее стало известно, что Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства пационального согласия Ливии Файезом Сараджем.