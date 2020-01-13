США купят у Израиля ракеты Spike

Армия США решила приобрести у израильского концерна RAFAEL ракеты увеличенной дальности Spike Non-Line-Of-Sight (NLOS) («Спайк» NLOS), которые будут размещены на боевых вертолетах AH-64 Apаche.

Как сообщает Defense News, решение принято после практических испытаний, которые американские военные проводили на полигонах в Ираиле и США.

Издание отмечает, что США готовы использовать израильские высокоточные боеприпасы дальнего действия на ударных вертолетах в качестве временного решения, позволяющего вести бои на дальних дистанциях. Об этом сказал бригадный генерал Уолли Руген, отвечающий за модернизацию армейской авиации. По его словам, после успешных испытаний системы Spike в 2019 году армия США продвигается в поисках столь желанного потенциала, особенно с учетом наращивания противостояния вражеским целям.

Руген не уточнил, сколько ракет «Спайк» купит его служба, или когда она планирует запустить эти системы.