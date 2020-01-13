Атамбаев остался за решеткой
Суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 15 марта, сообщил во вторник его адвокат Замир Жоошев, передает РИА Новости.
"Сегодня на заседании продлили меру пресечения на два месяца - то есть до 15 марта", - заявил он.
По словам Жоошева, рассмотрение дела в очередной раз перенесли из-за болезни одного из адвокатов подсудимых. Следующее судебное заседание состоится 16 января.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.