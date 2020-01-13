Ильхам Алиев анонсирует новое соглашение с Евросоюзом

«У Азербайджана очень прочные связи с соседями, сформировавшиеся на основе взаимных интересов. В прошлом году эти связи еще более укрепились». Как сообщает «АзерТАдж», об этом, выступая на совещании, посвященном итогам 2019 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В то же время прошлогодний визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан отражает связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Данный визит внес большой вклад в эти связи. Как вам известно, в настоящее время мы вместе с Европейским Союзом работаем над новым соглашением, и надеюсь, что эта работа даст результат», - сказал президент.