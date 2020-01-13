Водитель автобуса маршрута №49, который накануне вернул пассажирке сумку, где было 1200 манатов, 3000 долларов и золотые украшения, награжден.

По словам руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, водитель Сахиб Гулиев был приглашен в агентство, где ему объявили благодарность и вручили награду за честность и положительный пример для других.

Напомним, пассажирка забыла в салоне автобуса сумку. В надежде вернуть утерянное, женщина пришла на конечную остановку этого маршрута. По итогам разбирательства водитель вернул пассажирке сумку в целости и сохранности.