Президент Хорватии: коррупция начинается со школы

По словам Грабар-Китарович, во время учебы прилежных учеников часто дразнят «зубрилами», а тех, кто готов списывать на тестах, — «героями». «Вот где начинается коррупция — с детей, — приводит издание слова Грабар-Китарович. — Они ищут варианты, как обойти систему».

Коррупция в хорватском обществе укореняется еще со школы, заявила на пресс-конференции в Загребе уходящий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Об этом пишет The Guardian.

Как пишет британская газета, в прошлом месяце бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер был приговорен к шести годам тюрьмы за взятку в размере €10 млн от нефтегазовой фирмы в обмен на контрольный пакет акций в недавно приватизированной компании. Грабар-Китарович была министром в правительстве Санадера и состояла в его правоцентристской партии «Хорватское демократическое содружество», однако заверила, что не принимала участия в важных государственных решениях и поэтому ничего не знала о его коррупции.

Тем не менее президент признала, что в ее стране даже обычные привычки поощряют культуру взяточничества. «Чаще всего мы не представляем, что такое коррупция», —добавила Грабар-Китарович и рассказала, что «когда приходишь к врачу, принято приносить по крайней мере цветы, шоколад или что-то похожее». Об этом ей напомнили друзья, когда она недавно навещала свою мать в больнице. По словам главы государства, она ответила, что не собирается участвовать в коррупции и принесет небольшой подарок на Рождество.

В борьбе с этим явлением президент надеется на молодых хорватов, которые побывали за границей: она считает, что по возвращении они привезут с собой другие этические нормы и поспособствуют развитию страны.

Согласно опросам Eurobarometer, 59% хорватов чувствуют, что коррупция влияет на их повседневную жизнь. При этом 16% опрошенных лично сталкивались с этим явлением, что является максимальным показателем для страны — члена Евросоюза.