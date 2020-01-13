Статус беженца по условиям, принятым в Евросоюзе, представляется, если человек имеет основания бояться преследований в своей стране по расовым, религиозным, национальным, социальным или политическим мотивам.

Статус беженца был предоставлен не всем. Право проживания в Латвии получили 37 человек. Что интересно, 21 из них — гражданин России. Так называемый альтернативный статус получили 14 человек, среди которых тоже есть россияне.

Понятно, что мотивы отъезда из своей родной страны у каждого из них разные.

В Латвии, по данным ведомства по делам гражданства и миграции, за ушедший год было подано 178 заявок на предоставление убежища. Вопреки распространенному мнению, что это представители стран Северной Африки, Сирии, статистика говорит о другом. Это граждане Азербайджана, России, Грузии, Украины и Индии.

Недавно здесь предоставили статус беженца журналисту из России Александру Шварёву, которому на родине было предъявлено обвинение в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве вместе с фигурантом этого дела. Политическое убежище было предоставлено и журналисту, объявленному в розыск, и его семье. Он, несмотря на статус беженца, заявил, что продолжит бороться за свое оправдание.

В Латвии решение о предоставлении или отказе в статусе беженца принимается в течение 3 месяцев, но при необходимости срок может быть продлен до 12 месяцев. Статус беженца или альтернативный не дают, по законам Латвии, права на легальную работу в других странах Евросоюза. Однако имеющие таковой получают пособие на жизнь, возможность изучать латышский язык, возможность для воссоединения семьи.

Интересно, что ситуация с иммиграцией помогла такому государству, как Литва, заявить о приросте населения.

Благодаря въезжающим в Литву впервые за 28 лет население этой страны увеличилось. Правда, прирост составил всего 145 человек. По данным департамента статистики на 1 января 2020 года здесь проживало 2 миллиона 794 тысячи 300 человек. Кстати, эта страна — самая популярная среди беженцев при подаче заявлений о предоставлении убежища. За прошедший год в иммиграционные органы Литвы подано 540 прошений.

Вообще, страны Евросоюза привлекательны для потенциальных новых жителей, прибывающих сюда в последние годы из разных регионов мира.

По данным Eurostat, в соответствующие органы ЕС за год было подано почти 625 тысяч прошений о праве остаться на проживание.

Конечно, такие небольшие страны как республики Балтии не могут похвастаться, как видно, притоком беженцев.

Причин тому несколько — во-первых, малоизвестность их за пределами Евросоюза, во-вторых, скромные пособия, которые способны платить эти государства вновь прибывающим, в третьих, фактор климата — он здесь сильно отличается от более комфортных в этом отношении стран юга Европы.

Несомненно, наиболее притягательными для беженцев являются благополучные в экономическом смысле Германия, Франция и Испания. Потому заявки от беженцев, поданные в Германии, составили 22 процента от общего числа таковых, во Франции — 18, а в Испании — 16.

Процессы массовой миграции людей на территорию Европы отчасти связаны с военными действиями в регионах мира, но в большинстве случаев продиктованы желанием более благополучной жизни в обеспеченных и развитых странах.