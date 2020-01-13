В Украину из Ирана вернулись почти все украинские специалисты, работавшие на месте падения пассажирского Boeing «Международных авиалиниий Украины». Картину уничтожения украинского лайнера с начала взлета в тегеранском аэропорту утром 8 января и последующие действия ПВО КСИР в интервью haqqin.az обрисовал украинский военный эксперт, главный редактор журнала Defense Express Антон Михненко .

- Что стало известно украинским специалистам о причинах гибели самолета рейса PS752?

- Украинский Boeing был сбит двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1», который состоит на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), рано утром, когда выполнял регулярный рейс Тегеран - Киев. Руководство авиалинии Украины однозначно заявляет, что самолет летел по заданному маршруту и не отклонялся от установленного направления. Тем не менее иранская сторона настаивает на том, что лайнер отклонился от маршрута. Экипаж Boeing 737-800NG был достаточно опытный, высокопрофессиональный, а потому никакие претензии по отклонению от полета несостоятельны.

Украинская комиссия из 50 человек, работающая на месте падения самолета, обнаружила под корпусом многочисленные входные отверстия, которое свидетельствует о поражающих элементах, разлетевшихся из боевой части ракеты «Тор-М1» в результате ее взрыва. По первым оценкам можно судить, что одна ракета взорвалась под нижней частью самолета - кабиной экипажа, который, скорее всего, оказался уже не в состоянии каким-то образом управлять авиалайнером. Затем взорвалась вторая ракета, самолет потерял управление и рухнул на землю.

- Иранские источники пишут, что оператор комплекса принял улетающий пассажирский самолет за прилетающую американскую крылатую ракету. Мог ли оператор перепутать, не идентифицировать цель на мониторе?

- Радары «Тор-M1» выдают такой важный показатель, как эффективная поверхность рассеивания. Принцип работы таков, что с земли радиолокатор посылает сигнал, облучает поверхность воздушного объекта и сигнал возвращается обратно в локатор. В зависимости от размеров авиационного объекта на экране радара отображается пятно: маленькое, среднее, большое. У Boeing 737 достаточно большая эффективная поверхность рассеивания, поэтому на экране радара высвечивается большой объект. Локаторы также выдают оператору цифровые показатели объекта. Скажем, крылатая ракета меньше единицы, тактическая авиация - единица, самолет больших размеров, соответственно, дает большие цифровые величины. То есть оператор знает, что на экране радара эффективная поверхность рассеивания транспортного или пассажирского самолета имеет намного большие размеры, чем от крылатой ракеты, беспилотника или военно-тактической авиации. Это абсолютно разные величины.

Кроме показателей размеров объекта, «Тор-М1» выдает информацию о координатах цели, скорости, направлении полета. У него есть определенные характеристики об объекте в зоне поражения. Если бы это была крылатая ракета, то она летела бы гораздо быстрее, чем военно-транспортный или пассажирский лайнер. То же самое большой беспилотник, который летает на гораздо большей высоте, а небольшой имел бы очевидно малые размеры отражающей поверхности на экране радара.

- Тогда как объяснить действия оператора, который уничтожил пассажирский самолет?

- Действия оператора не поддаются никакой логике и никакому здравому смыслу. Безусловно, на экране было видно, что это пассажирский лайнер и что он взлетел с аэропорта. Если посмотреть на карту местности, то однозначно дальность слежения «Тор-M1» достигает тегеранского аэродрома. Оператор видел, как самолет взлетел с аэропорта и набирал высоту на вылет из страны…

- Полагаете, что была команда сбивать все, что в то время могло появиться в воздушном пространстве Ирана?

- Система «Тор-M1» предназначена для защиты объектов с воздуха. У оператора очень узкая задача контролировать небо в радиусе 20 км вокруг этого зенитно-ракетного комплекса. Подготовленный для работы на таком высокотехнологичном комплексе оператор выполняет конкретную задачу - во вверенном ему секторе идентифицировать воздушные объекты, докладывать, и уничтожить цель, если это боевое дежурство и воздушное пространство закрыто. Возможно, оператор считал, что воздушное пространство закрыто. Но в любом случае он должен был знать, какие объекты находятся в его зоне слежения. И в первую очередь об аэропорте Тегерана и полетах пассажирских самолетов.

- Не говорит ли это о том, что ракету преднамеренно запустили по гражданскому самолету?

- Есть еще версия того, что КСИР установила ЗРК «Тор-M1» в автономном режиме, когда система сама обнаруживает и производит запуск ракеты, без участия военного оператора. Однако и в этом случае действия иранских военных не поддаются объяснению. Ведь прежде чем установить «Тор-M1» в автономный режим, в него должны были внести исходные данные о зоне слежения и прежде всего о находящемся неподалеку тегеранском аэропорте. Возможно, и этого не сделали. То есть существовала угроза для любого пассажирского самолета, который попал бы в зону слежения комплекса «Тор-M1» около Тегерана.