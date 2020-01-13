Полиция задержала человека, который угрожал блогеру Бахтияру Гаджиеву. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Отметим, что несколько дней назад блогер и зарегистрированный кандидат в депутаты Бахтияр Гаджиев пожаловался в социальных сетях на то, что ему угрожают смертью. На основе этой жалобы полиция провела проверку.

«В результате соответствующих мер, проведенных сотрудниками Управления полиции Ясамальского района, был задержан Эльман Багиров, который представлялся в социальных сетях гражданином США Тураном Эльмаром. Было установлено, что Эльман Багиров находился в розыске. В настоящее время ведется расследование», - говорится в сообщении полиции.