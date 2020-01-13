На Мавзолее Ленина предложили возвести трибуну для Путина

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил перестать завешивать Мавзолей Владимира Ленина праздничными баннерами во время парада в честь Дня Победы и возвести на нем трибуну для президента России Владимира Путина и других гостей, передает ТАСС.

По словам российского депутата, запрет драпировки Мавзолея должен быть принят постановлением Госдумы к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Харитонов предложил вывесить на здании ГУМа на Красной площади портрет Иосифа Сталина. «Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», — отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение Харитонова.

Сейчас во время парада Победы Мавзолей завешивают праздничными баннерами, а трибуну для гостей ставят рядом с ним. Напротив здания ГУМа стоит сцена.