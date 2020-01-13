Беларусь хочет купить нефть у Азербайджана

Беларусь направила предложения о покупке нефти в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, сообщает ТАСС.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", - сказал он, добавив, что Минск рассчитывает уже в ближайшей перспективе найти альтернативу существующим маршрутам.

Помимо Азербайджана и Казахстана Беларусь также изучает возможности покупки нефти на Украине, в Польше и Прибалтике. "Мы сейчас занялись этим вопросом", - заверил Дмитрий Крутой.

Крутой также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.