Отдел информации 16:33

В административном здании Государственного агентства жилищного строительства состоялось заседание, посвященное итогам прошлого года и предстоящим задачам. Совещание вступительным словом о проделанной работе и предстоящих задачах открыл председатель Правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садыг Садыгов. По его словам, успешно реализованные под руководством президента Ильхама Алиева крупномасштабные проекты и принятые государственные программы продолжают оказывать большое влияние на динамическое развитие экономической, социальной и других сфер в Азербайджане.

Отметив, что усиление социальной защиты населения, улучшение их жилищно-бытовых условий являются важным направлением государственной политики, Садыг Садыгов заявил, что 2019-й год запомнился рядом важных событий в деятельности MİDA. Было отмечено, что в первом проекте Агентства – Ясамальском жилом комплексе через портал «Электронное правительство» посредством системы «Льготная квартира» было проведено пять продаж квартир, в результате которых 1112 семьи приобрели льготное жилье. В целом, из 1634 квартир в Ясамальском жилом комплексе, имеющихся в распоряжении Госагентства, до сегодняшнего дня 1390 были проданы на льготных условиях. Из приобретших квартиру 514 человек купили их на личные средства, а 876 – за счет льготного ипотечного кредита. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены системой отопления комби и кухонной мебелью. В квартирах установлены счетчики электричества, воды и газа. В настоящее время в этом жилом комплексе продолжается процесс оформления оставшихся квартир. В прошлом году было завершено строительство второго проекта Госагентства – Говсанского жилого комплекса, в церемонии закладки фундамента которого 24 декабря 2017 года принимали участие президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Наряду с этим, в целях выполнения поручений главы государства по созданию условий для граждан по льготному приобретению квартир Госагентством в Ясамальском районе на территории площадью 15,4 гектара строятся 2202 квартиры, а в Сумгагите на участке площадью 0,75 гектара – 144 квартиры. В Гяндже для строительства многоквартирных домов в распоряжение Госагентства передана территория площадью 6,23 гектара. После завершения проектировочных работ здесь начнется строительство зданий.

Одним из важных событий в деятельности Государственного агентства жилищного строительства стало внесение изменений в «Порядок льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного Агентства жилищного строительства». Эти изменения были внесены Указом главы государства от 14 января 2019 года. Нововведение заключается в том, что лицо, которому был предоставлен электронный кабинет в системе «Льготное жилье», может обратиться в банк-агент и получить решение о предварительном согласии. Еще одним нововведением является создание возможности для лиц, не сумевших сделать выбор квартиры при их продаже, приобрести жилье. Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами. Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания. Другое нововведение предназначено для граждан, которые хотят воспользоваться дополнительными скидками, применяемыми Агентством к цене продажи квартир. Согласно этому нововведению, для тех, кто желает приобрести квартиру единовременным платежом за свой счет, будет дано объявление о продаже. Прошлый год запомнился и тем, что были утверждены авторские права Госагентства на систему «Льготное жилье». Из-за того, что система «Льготное жилье» является эффективной и уникальной на международном уровне, были начаты мероприятия по регистрации интеллектуальной собственности системы.

Также Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана зарегистрировало и выдало свидетельство об авторских правах системе «Льготная квартира». Также подана заявка во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) на получение международного патента на систему «Льготное жилье». Международная организация приняла заявку, и началось осуществление соответствующих процедур. Садыг Садыгов отметил, что в 2019 году в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегической дорожной карты «Развитие доступного жилья в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом главы государства от 6 декабря 2016 года, Государственное агентство жилищного строительства продолжило проекты по сотрудничеству между государством и частным сектором. С победителями инвестиционного конкурса по строительству многоквартирных жилых домов на участке площадью 15,4 гектара рядом с Внешней кольцевой дорогой в Ясамальском районе Баку были подписаны договора. Согласно этим договорам, предусматривается внесение около 60 миллионов в качестве инвестиций. Помимо этого, были привлечены свыше 1,5 миллионов в качестве инвестиций для проводки в строящийся на участке 15,4 гектара и Говсанский жилые комплексы телефонных, телевизионных и интернет линий. В целом же, в рамках сотрудничества между государством и частным сектором Госагентством было осуществлено внесение инвестиций на общую сумму 80 миллионов манатов.