Разведки Сирии и Турции встретились в Москве

Главы разведок Турции и Сирии - Хакан Фидан и Али Мамлюк - на днях провели встречу в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный турецкий источник.

Главной темой встречи, по данным информированных источников, стала ситуация в Идлибской зоне деэскалации, где с 12 января, пока безуспешно, Россия и Турция пытаются установить новый режим прекращения боевых действий.

Ранее появилась информация о том, что Анкара возобновила контакты с Дамаском, однако не уточнялось, на каком именно уровне.