Ночная работа оказалась смертельно опасной для женщин

Работа в ночное время суток негативно влияет на состояние здоровья женщин и может стать причиной смертельно опасных болезней. К такому выводу пришли исследователи Монреальского университета, передает научное издание Medical Xpress.

Как выяснили ученые, у работающих ночью женщин увеличивается риск рака молочной железы. В исследовании приняли участие более 13 тысяч женщин из Австралии, Канады, Франции, Германии и Испании. Средний возраст испытуемых достигал 55-59 лет. Из них 6,1 тысячи добровольцам был поставлен диагноз рак молочной железы. Среди всех испытуемых был также проведен опрос для определения факторов риска развития злокачественных опухолей, израильское издание MIGnews.

Оказалось, что вероятность развития эстроген-рецептор положительного (ER-положительного) рака и HER2-позитивного рака молочной железы увеличивалась с количеством ночных часов, потраченных на работу. Так, у женщин, что работают три часа после полуночи, риск увеличивается на 12 процентов. 10-часовая ночная смена более трех ночей в неделю увеличивает этот показатель на 80 процентов. При этом показатель приходит в норму только через два года после ухода с ночной смены.

Исследователи объясняют эту связь нарушением циркадных ритмов и препятствованием секреции гормона мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.