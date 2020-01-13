Хафтар готовится к новому наступлению на Триполи

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар стягивает войска и бронетехнику к югу от Триполи, чтобы возобновить попытки взять город штурмом. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правительстве национального согласия (ПНС).

«Армия Хафтара стягивает силы к югу от Триполи, чтобы возобновить свое наступление», — сказал источник агентства. Отмечается, что туда также прибыла бронетехника и артиллерия из ОАЭ.

Сам Фарадж, по сведениям турецкого телеканала NTV, на данный момент находится в Стамбуле, пишет ТАСС.

Накануне провалом завершились непрямые переговоры между Хафтаром и Сараджем в Москве. Сарадж подписал итоговый документ о перемирии, Хафтар же, по данным Минобороны РФ, позитивно "воспринял итоговое заявление", но заявил, что ему необходимо двое суток для его обсуждения с лидерами поддерживающих ЛНА племен.