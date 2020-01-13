И снова напряженность на границе Азербайджана с Грузией

В Госпогранслужбе Азербайджана заявили, что сегодня, 14 января в 12:40 пограничный представитель Пограничной полиции Грузии по участку Чителехиде связался с начальником погранотряда «Шамкир» пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана и заявил о том, что в близи погранзаставы «Кешикчигала» на территории Грузии неизвестный человек в военной форме взял в заложники грузинского пограничника и направляется в сторону государственной границы.

Грузинские СМИ сообщили о вооруженном инциденте на территории Грузии вблизи государственной границы с Азербайджаном. Для прояснения ситуации haqqin.az обратился в пресс-службу Госпогранслужбы Азербайджана.

На основе поступившей информации были предприняты неотложные меры и на указанном участке была усилена охрана государственной границы и реализованы меры, чтобы пресечь их переход на территорию Азербайджана.

В 13:10 пограничный наряд зафиксировал движение 6-7 вооруженных людей в военной форме (один из них – в не пограничной, другие – в пограничной форме) в сторону азербайджанской границы. По наблюдениям пограничников, эти лица спорили между собой. У одного из них была в руках граната и оружие. Спустя некоторое время вооруженный человек открыл огонь в воздух.

Пограничный наряд немедленно занял безопасную боевую позицию и открыл предупредительную стрельбу в воздух. После предупредительного огня эта группа прекратила движение и, воспользовавшись этим, пограничники Грузии смогли обезоружить человека в военной форме.

В 14:30 грузинская сторона проинформировала, что инцидент предотвращен, и что ситуация взята под полный контроль, а также поблагодарила азербайджанских пограничников за сотрудничество.

В связи с инцидентом проводятся соответствующие мероприятия.