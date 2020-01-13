Джонсон отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии. Соответствующую позицию он выразил в письме, которое было направлено первому министру Шотландии Николе Стерджен, а также опубликовано на странице Джонсона в Twitter, пишет RT.

«Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум 2014 года станет единственным голосованием за поколение. Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединённого Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты голосования», — говорится в письме.

В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия - Шотландская национальная партия - получила 48 мест из 59, на которые в палате общин британского парламента имеет право Шотландия.

Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии Борис Джонсон откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.