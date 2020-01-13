Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате «Решительная поддержка», которое проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне начальников генштабов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе заседания обсуждалось текущее состояние миссии «Решительная поддержка», возглавляемой НАТО с целью обучения, поддержки и консультирования, были приняты соответствующие решения по дальнейшему развитию миссии.