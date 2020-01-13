Пентагон: Турция не поддается нажиму США

Турция не поддается давлению со стороны США и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, заявила на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы все еще находимся на той же позиции: мы ясно заявили, что F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить работу из Турции", - сказала заместитель главы американского военного ведомства, имея в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.