Ильхам Алиев обращаясь к Эльману Рустамову: «Это может стать очень опасной тенденцией»

«Вы говорите, что банкам даны 2 миллиарда манатов ресурсов и все равно в кредитовании преимущество составляют потребительские кредиты. А это может стать очень опасной тенденцией». Как сообщает АзерТАдж, об этом выступая на совещании, посвященном итогам 2019 года заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , обращаясь к главе Центробанка Эльману Рустамову.

«В бизнес-кредитовании должен быть такой механизм, чтобы банки были заинтересованы в нем. И Центральный банк должен следить за этим процессом. Мы не можем пустить это на самотек. Конечно, для некоторых банков потребительские кредиты являются более выгодным и легким способом получения дохода, но для экономики страны бизнес-кредиты важнее. Поэтому обсудите эти вопросы с Министерством экономики. По линии Фонда помощи предпринимателям в этом году планируется выдать льготных кредитов примерно на 170 миллионов манатов.

Снижение учетной ставки приведет к тому, что процентная ставка, выдаваемая частными банками, приблизится к уровню процентной ставки льготных кредитов. Поэтому здесь должна быть сверка. Банковский сектор — это большой инструмент и должен оказывать поддержку реальному сектору экономики. От банковского сектора не должно быть никаких сюрпризов. В этом году должен быть очень серьезный контроль над их деятельностью. В том числе должен быть механизм в связи с выдачей подозрительных кредитов, чтобы мы могли заранее пресечь это. Повысилась и ответственность банковского сектора, потому что мы продолжили страхование всех вкладов. Это очень редкий случай в мировом масштабе. Мы сделали это несколько лет назад, чтобы повысить доверие. В настоящее время доверие к банковскому сектору находится на высоком уровне. Курс маната стабилен на протяжении более чем трех лет, экономика укрепляется, сальдо платежного баланса составляет 6 миллиардов долларов. То есть, нет никакой опасности. Поэтому полное страхование вкладов со стороны государства является большим шагом и это повышает ответственность банковского сектора. Контроль должен быть таким, чтобы не было сюрпризов. И считаю, что полномочия, переданные Центробанку, помогут в решении этого вопроса», - сказал Ильхам Алиев.