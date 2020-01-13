Доходы России от нефти и газа обрушились

За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го, свидетельствуют подсчеты Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РИА Новости.

Газ за этот период принес России 37,739 миллиарда долларов — снижение в годовом выражении на 15,4 процента. Падение объемов экспорта не столь существенно — только 1,6 процента, причем в ноябре он вырос на 1,8 процента по сравнению с октябрем.

Потери связаны с поставками трубопроводного газа. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов.

Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов. Объем экспорта за тот же период вырос на 3,8 процента. Экспорт нефтепродуктов принес на 15,9 процента меньше — 60,731 миллиарда долларов при снижении поставок на семь процентов.