Участие во встрече приняли заместитель председателя ГТК генерал-майор Джавад Гасымов, руководители соответствующих структур госкомитета, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, представители компании-советника Garland İnternational, другие официальные лица.

Сегодня в административном здании Государственного таможенного комитета состоялась встреча председателя ГТК генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева с главой временной структуры управления свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят Валехом Алескеровым, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Поприветствовав гостей, глава ГТК Сафар Мехтиев вначале рассказал о реформах в таможенной сфере. Сафар Мехтиев сказал, что в результате широкомасштабных реформ, осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым, были расширены импортные, транзитные и логистические возможности Азербайджана, сильно возросла роль страны в международных перевозках.

Глава ГТК сказал, что в результате реформ в таможенной сфере были ускорены процедуры перехода границы, обновлена таможенная инфраструктура, упрощены таможенные процедуры, созданы условия для увеличения транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан.

Сафар Мехтиев отметил, что расположение Азербайджана с географической точки зрения на транспортных коридорах Север – Юг и Восток – Запад еще более усиливает роль страны в международной торговле. И с этой точки зрения Азербайджан, как и в других сферах, в таможенной сфере придает огромную важность эффективному и деловому сотрудничеству со странами региона.

Доведя до внимания присутствующих то, что Азербайджан осуществляет гигантские проекты по превращению страны в логистический и транспортный центр, председатель госкомитета рассказал о важности для Азербайджана и всего региона создания свободной экономической зоны Алят. Подчеркнув, что не будет никаких проблем с проведением таможенных процедур, Сафар Мехтиев выразил уверенность в том, что возможности полностью интегрированной таможенной системы с совершенной законодательной базой будут способствовать успешной реализации таких проектов.

Глава временной структуры управления свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров отметил, что проводимые в последние годы реформы способствовали дальнейшему укреплению экономической мощи страны, а также динамичному развитию таможенных служб.

До внимания присутствующих было доведено, что транспортные коридоры Север – Юг и Восток – Запад являются составной частью стратегии по превращению Азербайджана в гигантский транспортный и логистический центр, и расположение на перекрестке этих транспортных коридоров играет решающую роль для расширения транзитных возможностей нашей страны. Создаваемая свободная экономическая зона Алят предоставит больше возможностей для транзита и транспортировки в порт, который является важным транспортным узлом. Помимо того, что СЭЗ Алят будет играть ведущую роль в логистической цепочке Европа – Азия, она также поспособствует продвижению местного производства.

Затем выступил эксперт компании-советника Garland İnternational Джои Тобин, который представил концепцию генплана свободной экономической зоны Алят.

После этого состоялся обмен мнениями, выслушаны оценки и предложения, а также были даны ответы на вопросы участников мероприятия.