Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку. Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

По его словам, Зеленскому позвонил государственный секретарь США Майкл Помпео, чтобы узнать, что он делает в Омане. Елисеев отметил, что украинского лидера в поездке сопровождало только одно официальное лицо — его помощник Андрей Ермак. Это, как считает дипломат, вызвало вопросы не только у американской стороны, но и у украинского общества.

Елисеев сообщил, что в США были озадачены визитом Зеленского, учитывая обострение ситуации в регионе и тяжелую болезнь султана Омана Кабуса бен Саида, который скончался 10 января.