Теперь Хафтара и Сарраджа попытается примирить Германия

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, сообщается на сайте правительства Германии.

К участию в конференции приглашаются глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

На встрече будут присутствовать представители России, Турции, США и других стран, а также представители ООН и Евросоюза.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.