Теперь Хафтара и Сарраджа попытается примирить Германия
Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, сообщается на сайте правительства Германии.
К участию в конференции приглашаются глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
На встрече будут присутствовать представители России, Турции, США и других стран, а также представители ООН и Евросоюза.
13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.
Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.