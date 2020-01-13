Более 30 человек погибли и почти 60 получили ранения в результате аварии с участием двух автобусов на юге Ганы. Об этом передает местное информационное агентство Ghana News Agency.

Инцидент произошел утром во вторник рядом с населенным пунктом Домпоасе (Центральная область) приблизительно в 200 километрах от столицы страны Аккры.

В результате лобового столкновения автобусов 29 человек, в том числе оба водителя, погибли на месте, еще пять скончались в больнице.

Ранения разной степени тяжести получили 59 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.