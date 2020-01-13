Украина допускает версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские следователи допускают версию умышленной атаки на Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Ермака, с самого начала работы следственной группы версия о том, что лайнер был сбит ракетой, являлась одной из основных. Помощник президента добавил, что именно с целью изучения всех обстоятельств в Иран отправились украинские эксперты.

«Хочу отметить, что, несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом», — заявил помощник Зеленского.

При этом Ермак добавил, что именно по этой причине работа украинской комиссии в Иране продолжается до сих пор. Он подчеркнул, что в ближайшие дни в Киев должен прибыть представитель Тегерана.