Отменили казнь экс-президента по горячим следам
Высокий суд Лахора отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту и премьер-министру Пакистана Первезу Мушаррафу.
Юридически все выглядит безупречно. В решении суда указано, что шестая статья конституции страны, на основании которой Мушарраф был признан виновным, не имеет обратной силы (ex post facto). Она была изменена в 2010 году, в то время как дело о преступлении бывшего президента касается более ранних лет. Следовательно, ни создание коллегии по рассмотрению его дела, ни сам смертный приговор не являются законными действиями. Беспредел, одним словом.
С учетом того, кем и как этот произвол был организован и осуществлен, решение лахорского Высокого суда является звонкой и даже оглушительной пощечиной старым элитам Пакистана - всем этим кланам Шарифов и Бхутто. Которые за десятилетия своего владычества привыкли к тому, что любой их каприз будет с готовностью исполнен «своими людьми», сидящими во множестве в нужных креслах государственного аппарата.
Но в этот раз все пошло не так – кланы «замахнулись не по чину» и в неистовой своей ненависти к Первезу Мушаррафу перешагнули незримую грань. В Пакистане и помимо них есть элита – армия и межведомственная разведка, ISI. До поры до времени, когда штатские не вламываются в их угодья, они наблюдают за политическими играми достаточно отстраненно. Дескать, что с этих «пиджаков» взять, если они даже строем не ходят.
Но стоит только кому-то затронуть сферу интересов людей в погонах – жесткая реакция следует незамедлительно. Как в данном случае – поскольку Мушарраф, пусть и пребывающий в отставке, продолжает оставаться членом касты. И только она, эта каста, будет решать, виновен он в государственной измене или же нет, возможен в отношении него смертный приговор или можно ограничиться другим наказанием.
Так называемый «суд над Мушаррафом» был организован в крайне удобный для старых элит момент. Имран Хан находился за границей, армия и разведка были заняты очередным всплеском активности исламистов – словом, пресечь процесс на корню просто не успели. Если бы экс-президент находился в Пакистане – то его и повесили бы в течение 24 часов после вынесения приговора. Хотя, основная цель этого «судебного заговора» была не в том, чтобы понаблюдать за Мушаррафом в петле, политика – это все же искусство возможного, и вывести его на эшафот – из области сладких, но неисполнимых мечтаний.
Суть была несколько в другом – прежде всего показать Имран Хану и поддерживающему его военным и разведке, что хоть старые элиты сейчас и не у власти, но еще в состоянии серьезно осложнить жизнь своим противникам. А потому – их интересы нужно учитывать, проще говоря – свернуть несколько антикоррупционных расследований, освободить из заключения Наваза Шарифа и вернуть несколько «кормовых угодий» в сфере бизнеса, в частности – в проектах Китайско-пакистанского экономического коридора.
Для достижения подобной цели подвести Мушаррафа под смертный приговор – это еще совершенно безобидное действие. Ведь всего пару месяцев назад старые элиты откровенно объединились с реакционерами, устроившими марш на Исламабад, чтобы изгнать оттуда нечестивого Имрана Хана, в свое грехопадении дошедшем до того, что собрался требовать финансовой отчетности от религиозных фондов.
Словом, куда в сегодняшнем Пакистане ни глянь – везде суть местной оппозиции реформам нынешнего руководства страны упирается в финансовые вопросы. Одни хотят вернуть себе возможность наживаться на «китайских контрактах», другие отстаивают свои права вольно обращаться с финансами. Причем, и те и другие категорически при этом не намерены платить налогов. По сути – все они хотят работать только на свой карман. А Пакистан и его интересы им как-то совершенно безразличны.
И вот здесь-то и наступил момент истины, то есть – возник конфликт интересов между старой элитой и людьми в погонах. Коррупция и уклонение от налогов истощает бюджет Пакистана. А финансовые вольности религиозных фондов ведут к проблемам страны на международном уровне - Исламабад обвиняют в финансировании терроризма, а значит – никакой речи о международной помощи и поступлении военным денег из США и речи быть не может. И из бюджета военным и разведке взять нечего – пусто там.
Понятно, что подобное положение в армии и ISI оценивают как совершенно нетерпимое. А главной причиной считают действия оппозиции Имрану Хану – и реакционеров, и старых элит. Которые явно, по мнению официального Исламабада, нуждаются в показательном укрощении. Поэтому полное оправдание Первеза Мушаррафа – не просто ликвидация «судебного заговора» и восстановление справедливости в отношении далеко не самого худшего лидера Пакистана на рубеже XX и первого десятилетия XXI-го веков. Это еще и начало процесса обуздания слишком уж много возомнивших о себе старых элит и религиозной оппозиции. Так что, публичная пощечина Бхутто и Шарифам – не конец «судебного заговора», а начало нового этапа политической истории Пакистана, на котором уже старым элитам и реакции предстоит ответить за «государственную измену» и развращение страны коррупцией.