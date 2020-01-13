Юридически все выглядит безупречно. В решении суда указано, что шестая статья конституции страны, на основании которой Мушарраф был признан виновным, не имеет обратной силы (ex post facto). Она была изменена в 2010 году, в то время как дело о преступлении бывшего президента касается более ранних лет. Следовательно, ни создание коллегии по рассмотрению его дела, ни сам смертный приговор не являются законными действиями. Беспредел, одним словом.

С учетом того, кем и как этот произвол был организован и осуществлен, решение лахорского Высокого суда является звонкой и даже оглушительной пощечиной старым элитам Пакистана - всем этим кланам Шарифов и Бхутто. Которые за десятилетия своего владычества привыкли к тому, что любой их каприз будет с готовностью исполнен «своими людьми», сидящими во множестве в нужных креслах государственного аппарата.

Но в этот раз все пошло не так – кланы «замахнулись не по чину» и в неистовой своей ненависти к Первезу Мушаррафу перешагнули незримую грань. В Пакистане и помимо них есть элита – армия и межведомственная разведка, ISI. До поры до времени, когда штатские не вламываются в их угодья, они наблюдают за политическими играми достаточно отстраненно. Дескать, что с этих «пиджаков» взять, если они даже строем не ходят.

Но стоит только кому-то затронуть сферу интересов людей в погонах – жесткая реакция следует незамедлительно. Как в данном случае – поскольку Мушарраф, пусть и пребывающий в отставке, продолжает оставаться членом касты. И только она, эта каста, будет решать, виновен он в государственной измене или же нет, возможен в отношении него смертный приговор или можно ограничиться другим наказанием.

Так называемый «суд над Мушаррафом» был организован в крайне удобный для старых элит момент. Имран Хан находился за границей, армия и разведка были заняты очередным всплеском активности исламистов – словом, пресечь процесс на корню просто не успели. Если бы экс-президент находился в Пакистане – то его и повесили бы в течение 24 часов после вынесения приговора. Хотя, основная цель этого «судебного заговора» была не в том, чтобы понаблюдать за Мушаррафом в петле, политика – это все же искусство возможного, и вывести его на эшафот – из области сладких, но неисполнимых мечтаний.