Китайский топ-банкир заполнил квартиру наличными со взяток

У бывшего руководителя одного из крупнейших китайских банков China Huarong Asset Management Лай Сяомина при обыске в квартире обнаружили металлические коробки, где были расфасованы наличные со взяток. В общей сложности он заполнил ящики 200 миллионами юаней (29 миллионов долларов), пишет Bloomberg.

Топ-банкир признался на видео, что регулярно приносил взятки в квартиру и оставлял их там. По словам Лай Сяомина, для него этот процесс был столь же привычным, как посещение супермаркета для обычных китайцев.

Документальный фильм о самом крупном коррупционном деле в Китае показали по местному телевидению. В нем 57-летний Лай Сяомин объяснил, что предпочитал брать взятки наличными, но при этом ничего из принесенного в квартиру не потратил.

Источники утверждают, что Лай Сяомина задержали в 2018 году, обвинив его в получении взяток на сумму 239 миллионов долларов. Также у банкира нашли недвижимость, дорогие машины, произведения искусства и элитные часы.

Как отмечает издание, в период правления председателя КНР Си Цзиньпина признания коррупционеров на камеру становятся все более частой практикой. Это происходит на фоне замедления национальной экономики и ужесточения борьбы с коррупцией.