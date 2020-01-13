Мубариз Гурбанлы об открытии мечети "Абу Бакр"

"Открытие мечети "Абу Бакр" зависит от завершения ремонтных работ". Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, мечеть "Абу Бакр" нуждается в ремонте: "Из-за опасности разрушения минаретов мечеть на данный момент не действует. Сейчас проводятся исследования технического характера в связи с восстановительными работами. После завершения исследований вопрос обсудят с Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами, а также с соответствующими исполнительными структурами и примут решение".