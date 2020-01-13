Азербайджан создает Tech Diaspora

Как сообщает АзерТАдж, благодаря созданию Tech Diaspora ускорится процесс привлечения иностранных инвестиций в местные стартапы и укрепится позиция Азербайджана как страны, которая больше инвестирует в инновации и имеет потенциал для экспорта интеллектуальной продукции.

Центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN) создается Tech Diaspora.

В сообщении отмечается, что основными целями создания Tech Diaspora являются развитие стартап-экосистем в Азербайджане, дальнейшее укрепление отношений между азербайджанцами, работающими в инновационных технологических сферах, и обеспечение их сотрудничества и совместной деятельности.

С этой целью создан организационный комитет, состоящий из четырех человек. В организационный комитет входят Гариб Мехтиев и Эмин Шарифов из Сан-Франциско, Наиль Велиев из Берлина и Мамед Каримов из Баку. Также создана инициативная группа из азербайджанцев со всего мира и Азербайджана. В инициативную группу входит 21 человек.

Инициативной группе оказывают административную поддержку INNOLAND и «Next Step».

В первую очередь представительства Tech Diaspora будут действовать в Баку, Берлине и Сан-Франциско, где развивается экосистема стартапов.

В связи с этим Центр инкубации и акселерации планирует создать в Силиконовой долине «Азербайджанский дом инноваций», который поможет собрать вместе азербайджанцев, которые работают в инновационных и технологических сферах в Силиконовой долине и на прилегающих территориях, и тем самым даст толчок формированию деятельности Tech Diaspora.

Организация Tech Diaspora также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в местные стартапы. Координация стартаперов из Азербайджана с соотечественниками, проживающими за рубежом, расширит местным стартапам возможности выхода на глобальный рынок.