Польша не смогла дать Белоруссии нефть: польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сослался на технические причины. Об этом сообщает РБК.

Передавать нефть в республику и одновременно обеспечивать ею своих клиентов нельзя из-за технических особенностей трубопровода. Речь идет о поставках с базы в Адамово, уточнил оператор. Других подробностей в PERN не привели.

Ранее в январе стало известно, что Белоруссия ищет альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Конкретных результатов переговоры пока не дали.

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. Новое соглашение страны пока не заключили, переговоры ведутся, в частности о стоимости топлива.