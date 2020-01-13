Ильхам Алиев, обращаясь к Сафару Мехтиеву: «Жалуются на грубость и неуважение»

«Уверен, что и в этом году будут продолжены реформы, проводимые в таможенной сфере, и это позволит нам снова собрать средства сверх плана и направить их в бюджет». Как сообщает АзерТАдж, об этом на совещании, посвященном итогам 2019 года, заявил президент Ильхам Алиев , обращаясь к председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мехтиеву.

Глава государства отметил, что его поручения по таможенно-пропускным пунктам исполняются.

«Постарайтесь, чтобы все наши переходы были отремонтированы на самом высоком уровне. В свое время мы заново восстановили все пункты перехода, но с тех пор прошло более десяти лет. Поэтому там надо обязательно посмотреть вопросы установки нового оборудования и обеспечения комфортного перехода граждан и автомобилей. Совместно с Пограничной службой необходимо провести работы по просвещению в этой сфере как среди граждан, так и среди ваших работников.

Потому что в некоторых случаях поступают жалобы, некоторые местные и иностранные граждане жалуются на грубость и неуважение. Это непозволительно. Каждый таможенный проходной пункт, каждый аэропорт – это входные двери в нашу страну, и каждый гость получает первое впечатление о нашей стране именно здесь. И граждане Азербайджана, и иностранные гости должны комфортно переходить. Наши границы должны быть закрыты для преступников, контрабандистов, но для друзей должны быть открыты. Поэтому здесь надо активно работать, чтобы обеспечить баланс», - сказал президент.