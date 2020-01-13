Поздравив коллегу с назначением, Полад Бюльбюльоглу пожелал ей успехов в дипломатической службе.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с новоназначенным послом Великобритании в России Деборой Бронерти, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Москве.

На встрече Полад Бюльбюльоглу рассказал об истории и нынешнем состоянии нагорно-карабахского конфликта, отметив, что до сих пор продолжается оккупация азербайджанских земель, которая привела к тому, что более миллиона беженцев не могут вернуться в свои дома.

Посол Азербайджана добавил, что существующий статус-кво конфликта неприемлем и скорое его решение в рамках территориальной целостности Азербайджана будет способствовать восстановлению мира и стабильности в регионе.

Помимо этого, Полад Бюльбюльоглу отметил важность исполнения резолюций Совбеза ООН, требующих положить конец оккупационной политике, проводимой Арменией против Азербайджана. В то же время Полад Бюльбюльоглу призвал международное сообщество не оставаться равнодушным к факту оккупации азербайджанских земель, отметив важность применения санкций против Армении.

На встрече был проведен обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.