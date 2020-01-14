ООН призвала к сохранению ядерной сделки по Ирану

В ООН прокомментировали заявление «евротройки», в состав которой входят Германия, Франция и Великобритания, о формализации механизма решения споров в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участники ядерной сделки должны сделать все для ее сохранения.

«Мы вновь обращаемся ко всем сторонам с призывом предпринять необходимые действия для сохранения соглашения», — подчеркнул он.