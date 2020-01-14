Украина планирует отправить военных в Ирак

Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы, отметил Кулеба.

Вице-премьер также подчеркнул, что приглашение стать операционным партнером миссии свидетельствует о признании НАТО военного опыта и профессионализма Украины. При этом заместитель генсека альянса отметил значимость украинского участия в миссии.