Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.
Уязвимость была обнаружена в файле Crypt32.dll, используемом для реализации функций сертификатов и криптографических сообщений. Она могла использоваться для кибератак, способных повлиять на широкий круг пользователей.
Информация была своевременно передана корпорации Microsoft, на данный момент выпущен патч, устраняющий уязвимость.