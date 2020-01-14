США решили продолжить торговую войну с Китаем

США оставят существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Следующие шаги по снижению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки. По словам источников, обе стороны соглашения знают о том, что пошлины не снизятся до президентских выборов в ноябре этого года.

15 января США и Китай намерены подписать соглашение в Вашингтоне.