США угрожают Ираку санкциями

Американские власти могут ввести санкции в отношении Ирака в случае покупки страной российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ сделал соответствующее заявление, отвечая на вопросы журналистов в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он уточнил, что США не советуют своим партнерам совершать подобные сделки.

«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям», — добавил Худ.