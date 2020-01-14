Ильхам Алиев: «В Хьюстоне мне и Хошбахту Юсифзаде готовила Мехрибан Алиева»

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«Мы с Хошбахтом Юсифзаде знаем друг друга 25 лет. В во все периоды у нас были очень тесные, искренние дружеские отношения. Летом 1994 года мы участвовали в последнем переговорном процессе по подготовке «Контракта века». Находились в американском городе Хьюстон больше месяца». Об этом на церемонии по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника, первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ильхам Алиев отметил, что тогда переговоры проходили очень напряженно, имелось множество проблем.

«Каждая из сторон хотела добиться выгодных для себя условий. Считаю, что по итогам переговоров мы пришли к выгодному компромиссу и добились самых хороших условий для Азербайджана. Эти условия отражены сегодня в распределении долей. Сегодня Азербайджан получает 75-80 % прибыльной нефти. И это несмотря на то, что Азербайджан не вкладывал средств в разработку месторождения. Тогда мы добавили в соглашение такой пункт, что по прошествии времени минимум 90% работающих там людей должны быть гражданами Азербайджана. И добились этого. Это означает подготовку кадров. Сегодня хорошо подготовленные кадры работают у нас и в разных странах. Поэтому незабываемый хьюстонский этап, конечно же, был очень важен. Потому, что не прошло и месяца после нашего возвращения, как был подписан контракт и таким образом открылась новая страница нашего развития. Тогда мы были как одна семья. Помните, мы жили в отеле Apart, и там была кухня? Мягко говоря, мы устали от еды, которую подавали в отеле. Поэтому мы попросили Мехрибан ханум готовить нам еду. Это незабываемые дни, и мы их всегда вспоминаем», - сказал Ильхам Алиев. Ильхам Алиев отметил, что они вместе с Хошбахтом Юсифзаде работали в Государственной нефтяной компании. «У нас была одна на двоих комната для приемов, и мы встречались каждый день. Я многое узнал благодаря Хошбахт муаллиму. Еще во время моей работы в нефтяной компании и в дальнейшем неоднократно убеждался в знаниях Хошбахт муаллима. Также хочу сказать, что Гейдар Алиев очень доверял Хошбахту Юсифзаде и его слову. То есть его слово считалось абсолютной истиной, и это подтверждалось во многих случаях. Помню, в 1997 году после подписания контракта по месторождению «Абшерон» были проведены сейсмические работы и определено место для разведочной скважины. Хошбахт муаллим тогда сказал иностранным партнерам, что они ошибочно выбрали место для скважины - там не будет никаких запасов. Они не послушали, ведь они обладают сейсмическим оборудованием, специалистами, тысячами работников, многомиллиардным торговым оборотом и капитализацией в десятки миллиардов долларов. А тут один геолог что-то говорит. Они не придали значения его словам и потом пожалели - пробурили скважину, которая оказалась пустой. Так был расторгнут контракт и они были вынуждены уйти с этого месторождения и из Азербайджана. Однако спустя несколько лет месторождением «Абшерон» заинтересовалась другая компания. Заново был подписан контракт, правильно выбрано место для разведочной скважины и обнаружены большие запасы», - сказал Ильхам Алиев.