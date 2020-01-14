Ильхам Алиев: «В Хьюстоне мне и Хошбахту Юсифзаде готовила Мехрибан Алиева»
«Мы с Хошбахтом Юсифзаде знаем друг друга 25 лет. В во все периоды у нас были очень тесные, искренние дружеские отношения. Летом 1994 года мы участвовали в последнем переговорном процессе по подготовке «Контракта века». Находились в американском городе Хьюстон больше месяца». Об этом на церемонии по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника, первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев отметил, что тогда переговоры проходили очень напряженно, имелось множество проблем.
«Каждая из сторон хотела добиться выгодных для себя условий. Считаю, что по итогам переговоров мы пришли к выгодному компромиссу и добились самых хороших условий для Азербайджана. Эти условия отражены сегодня в распределении долей. Сегодня Азербайджан получает 75-80 % прибыльной нефти. И это несмотря на то, что Азербайджан не вкладывал средств в разработку месторождения. Тогда мы добавили в соглашение такой пункт, что по прошествии времени минимум 90% работающих там людей должны быть гражданами Азербайджана. И добились этого. Это означает подготовку кадров. Сегодня хорошо подготовленные кадры работают у нас и в разных странах. Поэтому незабываемый хьюстонский этап, конечно же, был очень важен. Потому, что не прошло и месяца после нашего возвращения, как был подписан контракт и таким образом открылась новая страница нашего развития. Тогда мы были как одна семья. Помните, мы жили в отеле Apart, и там была кухня? Мягко говоря, мы устали от еды, которую подавали в отеле. Поэтому мы попросили Мехрибан ханум готовить нам еду. Это незабываемые дни, и мы их всегда вспоминаем», - сказал Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев отметил, что они вместе с Хошбахтом Юсифзаде работали в Государственной нефтяной компании.
«У нас была одна на двоих комната для приемов, и мы встречались каждый день. Я многое узнал благодаря Хошбахт муаллиму. Еще во время моей работы в нефтяной компании и в дальнейшем неоднократно убеждался в знаниях Хошбахт муаллима. Также хочу сказать, что Гейдар Алиев очень доверял Хошбахту Юсифзаде и его слову. То есть его слово считалось абсолютной истиной, и это подтверждалось во многих случаях. Помню, в 1997 году после подписания контракта по месторождению «Абшерон» были проведены сейсмические работы и определено место для разведочной скважины.
Хошбахт муаллим тогда сказал иностранным партнерам, что они ошибочно выбрали место для скважины - там не будет никаких запасов. Они не послушали, ведь они обладают сейсмическим оборудованием, специалистами, тысячами работников, многомиллиардным торговым оборотом и капитализацией в десятки миллиардов долларов. А тут один геолог что-то говорит. Они не придали значения его словам и потом пожалели - пробурили скважину, которая оказалась пустой. Так был расторгнут контракт и они были вынуждены уйти с этого месторождения и из Азербайджана. Однако спустя несколько лет месторождением «Абшерон» заинтересовалась другая компания. Заново был подписан контракт, правильно выбрано место для разведочной скважины и обнаружены большие запасы», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что еще в 90-х годах Хошбахт Юсифзаде говорил, что на месторождении «Абшерон» имеется минимум 300 миллиардов кубометров газа.
«Не знаю, откуда он это знал. Но жизнь подтвердила его правоту. К такому же выводу пришла и иностранная компания, и мы получим первые 1,5 миллиарда кубометров газа с этого месторождения либо в конце этого года, либо в следующем году. Это сам по себе показатель. Говоря словами Хошбахт муаллима, он знает Каспийское море вдоль и поперек. У Хошбахт муаллима есть очень большие заслуги и в определении юридического статуса Каспийского моря. Он участвовал во всех встречах высокого уровня, и его слово на этих мероприятиях воспринималось как абсолютная истина. Два года назад был определен юридический статус Каспийского моря, была достигнута договоренность. Однако до этого времени было много споров, и присутствие в нашей делегации Хошбахт муаллима всегда усиливало нашу позицию», - заявил президент.
Ильхам Алиев также коснулся вопроса, связанного с разработкой месторождения «Шахдениз».
« В 1996 году завершились все переговоры, и должен был быть подписан контракт. Однако один из представителей власти протестовал, говорил, что контракт не должен быть подписан. У него не было никаких обоснований, этот человек вообще не имел понятия о нефтегазовой промышленности. Он просто заполнял свои карманы, продавая за рубеж нефть, добытую нефтяниками, а также нефтепродукты. Но, не имея никаких оснований, он резко протестовал против подписания контракта. Тогда Гейдар Алиев пригласил все руководство Государственной нефтяной компании и предоставил слово каждому. Выступая, каждый из них отметил, что этот контракт обязательно должен быть подписан и что его условия для нас самые выгодные. В том числе и Хошбахт муаллим. Помню, Гейдар Алиев очень внимательно прислушивался к слову Хошбахт муаллима. Общее мнение и мнение Хошбахт муаллима было таково, что контракт должен быть обязательно подписан. А теперь представьте - если бы контракт по «Шахденизу» не был бы подписан в 1996 году, то не было бы ни Баку-Тбилиси-Эрзурума, ни TANAP, ни Южного газового коридора. В каком состоянии было бы газовое обеспечение Азербайджана? Если бы не было газа с «Шахдениз», мы бы не смогли обеспечить свои потребности. Сколько инвестиций было туда вложено, и сегодня Азербайджан превратился в страну-экспортера газа в Евразии и мировом масштабе», - сказал Ильхам Алиев.