В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing

По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что самолет сбили случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и его приняли за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.