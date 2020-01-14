Трамп: США не стремятся сменить власть в Иране

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин заявил, что действия Вашингтона не направлены на смену режима в Иране. Об этом сообщает RT.

При этом он подчеркнул, что для Штатов крайне важно, чтобы иранские граждане имели возможность свободно выражать политическую волю.

«Иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, это замечательные люди. Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны», - охарактеризовал хозяин Белого дома протесты в Иране.

«Мы внимательно, очень внимательно следим. Мы не стремимся к смене режима», — заявил Трамп.