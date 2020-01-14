Мировой долг поставил астрономический рекорд

Институт международных финансов опубликовал статистику, согласно которой в 2019 году совокупный мировой долг поставил рекорд, составив на конец прошлого года почти $253 трлн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет Института международных финансов.

Причиной роста мирового долга эксперты назвали увеличение числа займов по всему миру со стороны государств и корпораций из-за низких процентных ставок. В связи с этим экономисты констатируют рост риска дефолта при возникновении непредвиденной ситуации. По оценкам Института международных финансов, объем долга достиг 322 процентов мирового ВВП и продолжит расти. Если во втором квартале 2019 года он составлял 250,9 триллиона долларов, то в первом квартале 2020-го он, как ожидается, превысит 257 триллионов.