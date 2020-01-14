Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией

В 2019 году Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана рассмотрело 8 447 обращений. Завершено следствие и направлены в суды 310 уголовных дел в отношении 497 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторах. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом на посвященной итогам прошлого года пресс-конференции сказал журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

По словам Алиева, 43 дела в отношении 101 лица связаны с присвоением и хищениями с использованием служебного положения, 69 дел - по факту мошенничества с использованием служебного положения м злоупотреблением должностными полномочиями.

Кямран Алиев добавил, что по направленным в суды уголовным делам обеспечена выплата более 21 миллиона манатов из более чем 83 миллионов манатов в рамках нанесенного ущерба, наложен арест на имущество для выплаты оставшейся части ущерба, приняты другие предусмотренные законом меры.