CША собрались урезать военную помощь Ираку

Администрация президента США собралась лишить Ирак 250 миллионов долларов военной помощи в том случае, если страна будет настаивать на выводе американских войск. Об этом со ссылкой на письма официальных лиц в Пентагоне и Белом доме сообщает The Wall Street Journal.

В письмах говорится, что окончательное решение об этом пока не вынесено, однако правительство поручило найти все варианты того, как можно отозвать средства, предоставленные Ираку в этом финансовом году и отклонить запрос на 2021 год. Отмечается, что блокировка не рассматривается как окончательная — в случае смены иракского политического курса поддержку планируется вернуть.

12 января сообщалось об ином рычаге давления американского государства на Ирак: в Вашингтоне пригрозили Багдаду заблокировать доступ к правительственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где хранятся вырученные от продажи нефти средства. В 2015 году США уже блокировали Ираку доступ к нефтяному счету из-за подозрений в финансировании террористических группировок.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны.