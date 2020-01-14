Лавров о поэтапном отказе России от доллара

Россия продолжает поэтапную дедолларизацию экономики на фоне санкционной политики США. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью The Times of India, которое опубликовала пресс-служба МИД РФ.

«На фоне все более агрессивного задействования Администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — заявил Лавров.

По словам министра, одним из приоритетных направлений в данном вопросе является расширение расчетов в национальных валютах с другими странами. Лавров напомнил, что в июне и октябре прошлого года заключены межправительственные соглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. Кроме того, в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов.

«Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», — подчеркнул он.