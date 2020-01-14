«Азеркосмос» приглашает предоставить тезисы научных работ

«Азеркосмос» приглашает азербайджанских ученых и исследователей предоставить тезисы своих научных работ по космической тематике с целью участия в составе азербайджанской делегации в крупнейшем космическом мероприятии 2020 года – 71-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК), который состоится 12-16 октября 2020 года в Дубае.

Все тезисы должны быть составлены в формате Word документа на английском языке и отправлены по электронной почте по адресу [email protected].

Cрок подачи тезисов – до 31 января 2020 года. Все расходы авторов избранных научных работ, включая плату за визу, страхование путешествия, транспортные расходы и расходы на проживание, расходы на регистрацию и публикацию научной работы, а также плату за регистрацию участия на мероприятии, будут оплачены со стороны «Азеркосмос».

Подробно: http://azercosmos.az/files/other/4ece351ad4b38648d9ac939a5dd4de9a.pdf