Это показатель с 2016 по 2019-е годы - за четыре сезона, в течение которых «Формула-1» проводится в Азербайджане.

Доля туристического, отельного и транспортного секторов в общей сумме прямых доходов составила 24,5 процента, то есть 73,8 млн.

За четыре года работы операционная компания Baku City Circuit, занимающаяся организацией «Формулы-1» в Азербайджане, создала 5-10 тысяч краткосрочных и среднесрочных рабочих мест.

Если в 2018 году зрительская аудитория Гран-при Азербайджана составила 82,3 млн человек, то в 2019-м – 90,2 млн. За прошедшие четыре года о бакинской «Формуле» в мировой прессе было написано 225 тысяч статей, что в переводе на рекламные деньги равно 274 млн долларам.

Также стоит отметить, что Гран-при Азербайджана-2017 попал в десятку лучших гонок десятилетия.

«Важно заметить и то, что наши расходы на проведение гонок уменьшаются, - говорит глава отдела маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. - Инфраструктура у нас уже готова. Уменьшаются расходы также на маркетинг и рекламу. Все фанаты уже знают, где находится Азербайджан и что из себя представляет наш Гран-при. В особой рекламе мы не нуждаемся.

Также хочу сказать, что для нас важно, что подсчеты ведет такая авторитетная компания, как PwC. Ей можно доверять».

По словам коммерческого директора Baku City Circuit Бюлента Озердима, продолжаются переговоры о спонсорстве Гран-при Азербайджана-2020.

«Переговоры должны завершиться в течение двух-трех месяцев, - говорит он. - Большинство билетов на предстоящие гонки пока купили иностранцы - 81 процент. Мы впервые продали так много билетов за столь короткий период. Возможно, в этом году у нас будет рекорд по количеству продаж.

Вообще лучшая реклама Азербайджану – это довольный гость, который возвращается в свою страну и рассказывает о Баку. Наш Гран-при в пятерке лидеров по процентам гостей, уехавших отсюда довольными. По сравнению с первыми годами увеличивается количество зрителей, приезжающих из дальнего зарубежья».

Напомним, что Гран-при Азербайджана-2020 пройдет на улицах Баку с 5 по 7 июня.